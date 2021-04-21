揭福臨門第三代徐德勤曾兩度借錢 大劉：你都係破產罷啦
文章日期：2021年4月21日 19:50
昔日「富豪飯堂」福臨門第三代徐德強近期再被報道陷入財困，有專欄作家再度拉曾經天天光顧福臨門的富豪「大劉」劉鑾雄落水，指他拒絕借錢予徐德強兼挖走大批廚師。大劉發言人回覆本報時稱，他當年曾在福臨門點了一份「乾炒牛河」，一吃之下水準大跌才發現一班老廚師原來已被「炒魷」，大歎徐德強「傻仔」，並將該批失業廚師收為家廚，絕無「挖角」之事。
大劉表示，徐德強早年曾經親到辦公室向他當面借錢，不過，當大劉問到有甚麼還錢計劃時，徐德強卻當場被嚇至目瞪口呆，最終大劉才未有借錢給他。此後約一年間，大劉依然經常光顧福臨門用膳。其中一次徐德強在貴賓房門口再提出借錢，大劉便好言相勸著他申請破產，不要再累積新債。
至於被指挖角福臨門廚師，大劉說，他數年前某天在福臨門點了一份乾炒牛河，發現水準及不上之前的一成，經向樓面員工查問，才知道一班老廚師已被辭退，乾炒牛河是由一班新廚師製作。大劉亦曾向新廚師們提出意見，不過之後再次試食依然覺得未如理想。
他說，徐德強其後亦有以短訊就辭退一班老廚師通知他，大劉當時更大嘆他「傻仔」，辭退了這些廚藝精湛的好廚師。約兩個月後，這些被失業廚師便成為了大劉的家廚。
事實上，大劉早在2017年及2020年，先後自行及透過愛妻甘比表明，並非是在廚師們仍在福臨門工作時挖角，而是廚師們離開了福臨門後未有工作，他才僱用為家廚，以及解釋不再光顧福臨門「主要原因是換了大廚後，食物水準不斷下降，完全不符合他個人的要求」。
其他報道