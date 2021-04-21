大劉表示，徐德強早年曾經親到辦公室向他當面借錢，不過，當大劉問到有甚麼還錢計劃時，徐德強卻當場被嚇至目瞪口呆，最終大劉才未有借錢給他。此後約一年間，大劉依然經常光顧福臨門用膳。其中一次徐德強在貴賓房門口再提出借錢，大劉便好言相勸著他申請破產，不要再累積新債。

至於被指挖角福臨門廚師，大劉說，他數年前某天在福臨門點了一份乾炒牛河，發現水準及不上之前的一成，經向樓面員工查問，才知道一班老廚師已被辭退，乾炒牛河是由一班新廚師製作。大劉亦曾向新廚師們提出意見，不過之後再次試食依然覺得未如理想。

他說，徐德強其後亦有以短訊就辭退一班老廚師通知他，大劉當時更大嘆他「傻仔」，辭退了這些廚藝精湛的好廚師。約兩個月後，這些被失業廚師便成為了大劉的家廚。

事實上，大劉早在2017年及2020年，先後自行及透過愛妻甘比表明，並非是在廚師們仍在福臨門工作時挖角，而是廚師們離開了福臨門後未有工作，他才僱用為家廚，以及解釋不再光顧福臨門「主要原因是換了大廚後，食物水準不斷下降，完全不符合他個人的要求」。

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