財經花生︳匯豐英國經理WFH過勞入院 發言人：健康第一
文章日期：2021年4月21日 18:31
近排LinkedIn上一條貼文引發勁多人關心，事緣匯豐（0005）喺英國嘅員工Jonathan Frostick上星期日WFH（「在家工作」）時突然心臟病發，與死神只有一步之遙，最終要入院。Jonathan回憶，自己喺頭暈目眩時最後一個諗法，都係「死喇聽日要同老細開會，搞唔掂」、「X項目點搵資金」。事後佢反思，人生好短，以後唔會再擺咁多時間去Zoom開會，亦要改變工作模式。
至今貼文已經有19.6萬讚好，引發好多金融從業者共鳴。根據網站，Jonathan嘅頭銜係匯豐監管資訊經理（Regulatory Programme Manager）。Jonathan今日再update，話自己已經可以起身行走。佢解釋情況，指老細好好人。佢亦鼓勵頂唔順老細嘅網友做出改變，因為「負面嘅工作環境對健康冇好處」。
Jonathan接受彭博社訪問時提到，有時一日要返12個鐘，而好多同事都要擺大量時間係Zoom meeting上，令人好疲憊，相信呢種情況係成個行業都存在。他喺貼文就澄清，當時唔係被迫星期日返工，而係自願，但已經知道呢種做法唔啱。
匯豐發言人接受彭博社查詢時就話，祝Jonathan身體早日恢復健康，又話呢個話題可以獲得咁多人回應，相信是大家有共鳴。發言人話，鼓勵所有人將身體健康及心理健康放喺第一位。
文：決定以後多多放假的馬仔
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