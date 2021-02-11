至今貼文已經有19.6萬讚好，引發好多金融從業者共鳴。根據網站，Jonathan嘅頭銜係匯豐監管資訊經理（Regulatory Programme Manager）。Jonathan今日再update，話自己已經可以起身行走。佢解釋情況，指老細好好人。佢亦鼓勵頂唔順老細嘅網友做出改變，因為「負面嘅工作環境對健康冇好處」。

Jonathan接受彭博社訪問時提到，有時一日要返12個鐘，而好多同事都要擺大量時間係Zoom meeting上，令人好疲憊，相信呢種情況係成個行業都存在。他喺貼文就澄清，當時唔係被迫星期日返工，而係自願，但已經知道呢種做法唔啱。

匯豐發言人接受彭博社查詢時就話，祝Jonathan身體早日恢復健康，又話呢個話題可以獲得咁多人回應，相信是大家有共鳴。發言人話，鼓勵所有人將身體健康及心理健康放喺第一位。

文：決定以後多多放假的馬仔

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