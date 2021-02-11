SHOPLINE：今年一月網店銷售額升一倍
文章日期：2021年4月21日 17:41
智慧開店平台SHOPLINE今日宣布位於IFC的Pop-Up實體店POWERED BY SHOPLINE 將於今日至下月16日展示和出售香港智營大賞一系列得獎原創作品，當中包括家品、禮品和玩具各類別的得獎，產品類別達60種。SHOPLINE香港區總經理韋百濤表示，Pop-Up 實體店多以「快閃」形式為主，而目前該店亦能達至收支平衡。
韋百濤表示，較多的台灣零售以Pop-Up 實體店的形式探索香港市場，亦對香港市場表示有正面的態度。韋百濤稱，今年一月網店的總銷售額仍較去年達一倍的升幅，又形容今年香港網店進入「收成期」，雖然沒有去年的爆發性升幅，但仍能達穩步上升趨勢。韋百濤表示，最近查詢電子消費券的網店數量急增，又指電子消費券有助進一步帶動網店的交易量。
SHOPLINE 去年9月為網店推出「直播帶貨」的推銷模式，韋百濤表示，目前帶貨的總銷售額不高，各網店仍處於一個學習模式和適應中。他又透露，目前的直播主要以服裝，食品和電器類為主。網店可以透過SHOPLINE的網址直播間進行直播，又可以在其社交平台進行直播，SHOPLINE會為網店關注線上客人的動向，和主動聯絡客戶對各產品的需求。
香港出口商會行政總監周德基表示，香港智營設計大賞能鼓勵更多行業及設計人才創新，並刺激本港電子商貿。周德基表示，今年首季出口訂單達輕微上升，主要產品為家品和電器。
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