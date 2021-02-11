楊主光：香港寬頻電商業務Home+日均銷售增至700宗
文章日期：2021年4月21日 17:27
香港寬頻（1310）持股管理人及執行副主席楊主光今午在業績發布會上表示，集團的電商業務Home+自去年11月中初試啼聲，由日均100宗銷售，到今年2月時增至700宗，最高日均銷售曾經錄得超過2000宗。他稱，現時所有電商仍佔香港零售市場少於10%，他們擬繼續進一步在舊經濟及傳統零售商領域搶佔市場。他們原定投資逾1億元在Home+，至今仍然在投資中，將來亦會開發線上到線下（O2O）業務。
他指出，Home+目前與大昌行、嘉里物流（0636）等合作，寄售產品數目逾1萬款（SKU）。他們絕對歡迎與包括大昌行以外的任何人合作，期望幫助商戶打開多個銷售渠道，面向其逾100萬家庭用戶。其平台亦已替很多小店提供渠道，不收上架費及廣告費。
受到新冠肺炎疫情影響，楊主光指出，香港寬頻難免受到影響，例如有多細公司客戶支持不住致出現壞賬，或少收一年半載的費用，另要向該等客戶送免費的Sim卡，讓客戶他日保持聯絡。大公司方面亦拖慢決策。另他們亦將從政府方面所得的保就業津貼，全數發給員工。旗下部分門市則獲減租，無論如何，他們並無縮減店鋪數目，並且有增無減。
他預期，在未來一季之內，會全部推出新的OTT及移動服務。另香港寬頻與長和（0001）旗下3香港達成合作發展5G的MVNO（虛擬流動網絡經營商），他指出，在3香港之外，亦有和數碼通（0315）及中移動香港討論過，只是在討論期間，3香港最快回應，其與3香港亦會兼涉4G業務。展望將來，他不排除與前述兩家電訊商洽商合作。
該集團今午公布2月底止中期業績，期內經調整淨利潤按年增長12%，達到3.85億元。每股派中期息0.39元，按年增加5%。其住宅用戶的ARPU（平均每用戶收入）為191元，較半年前增加1%；企業用戶的ARPU則為3028元，亦較半年前增加9%。他指出，他們正制定第四個更高目標的共同持股計劃橫跨2022至2024年，讓員工可將自己及家庭的財富參與投資其中，並與業績掛鉤。
記者：陳偉燊
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