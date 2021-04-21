事實上，就好像揚州炒飯非來自揚州；瑞士雞翼不是瑞士發明，海南雞飯亦非海南名菜，而是上世紀30年代不少海南人離鄉別井前往南洋打工，後於當地靠家鄉煮法賣雞而慢慢演變出海南雞飯，本港著名美食家蔡瀾亦認為，海南雞飯是新加坡華僑演變出來的文化融合食物。

至於海南省與雞飯有關的菜餚，其實是以當地知名特產文昌雞所製作的文昌雞飯，皆因所用食材乃傳統文昌雞而得名，而正宗做法是隔水清蒸再配上酸甜醬汁，所以有說法指，海南雞飯其實就是由文昌雞飯演變而來，故此海南省並沒海南雞飯，只有文昌雞飯。

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