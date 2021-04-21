林鄭叫港人去海南省食新加坡海南雞飯
文章日期：2021年4月21日 17:27
出席博鰲亞洲論壇的特首林鄭月娥，今日在Facebook提及海南省主動提出為香港青年提供就業和創業機會，文末寄語「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯」。結果是港人去海南省可以打甚麼工沒人理會，反而去海南省食海南雞飯引起網上熱議。
事實上，就好像揚州炒飯非來自揚州；瑞士雞翼不是瑞士發明，海南雞飯亦非海南名菜，而是上世紀30年代不少海南人離鄉別井前往南洋打工，後於當地靠家鄉煮法賣雞而慢慢演變出海南雞飯，本港著名美食家蔡瀾亦認為，海南雞飯是新加坡華僑演變出來的文化融合食物。
至於海南省與雞飯有關的菜餚，其實是以當地知名特產文昌雞所製作的文昌雞飯，皆因所用食材乃傳統文昌雞而得名，而正宗做法是隔水清蒸再配上酸甜醬汁，所以有說法指，海南雞飯其實就是由文昌雞飯演變而來，故此海南省並沒海南雞飯，只有文昌雞飯。
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