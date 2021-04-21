阿里巴巴（9988）於截至去年12月底為止的第三季業績當中，公布雲計算業務EBITDA由虧轉盈賺2400萬元人民幣。問及香港的收入表現及未來預測，劉彬星指集團未有針對單一地區披露收入，僅強調整體表現強勁，料旗下服務的企業客戶數量將有至少3位數的增長數量。

對於市場有傳阿里雲考慮獨立上市，劉彬星表示不予置評。至於阿里雲未來如何加大跟阿里的協同效應，劉彬星稱雲計算技術可配合集團不同業務，例如跟淘寶天貓和螞蟻集團等分享使用。

近來有不少科技巨頭紛紛加入造車軍團，劉彬星則表示阿里雲在內地以外，亦有跟不同國家汽車製造業有合作，公司了解市場對物聯網（IoTs）和車聯網的需求有所增長，但目前在香港來說並沒有更多信息，會密切關注。

阿里巴巴今天收報221.8元，跟隨大市跌2.8%。

記者：蔡穎霖

其他報道

香港寬頻中期少賺64% 中期息39仙增5%

中聯通首季盈利增21%

中人壽首季純利升55%到75%

美高梅金殿超濠公布20年度虧損近50億

恒指收市跌513點 失10天20天線 安踏穿配售價 ASM大升18.21%

阿里被罰無阻心情？傳馬雲疑似在酒吧現身

貝恩資本正考慮制定收購東芝的方案

藍十字推新寵物險 設3隻寵物共用保額計劃

Archegos爆煲 證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金的風險管理

阿里推「雲行情」助金融市場提供實時資訊