阿里雲料年內企業客有3位數增長 不回應上市傳言
文章日期：2021年4月21日 17:12
在數碼化的浪潮下，阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星稱，香港的市場需求增長強勁，公司計劃推出更多行業方案，重點涵蓋金融和零售業，未來一年看好香港市場的業務發展。公司亦會利用可持續創新性平台，吸引更多伙伴合作。
阿里巴巴（9988）於截至去年12月底為止的第三季業績當中，公布雲計算業務EBITDA由虧轉盈賺2400萬元人民幣。問及香港的收入表現及未來預測，劉彬星指集團未有針對單一地區披露收入，僅強調整體表現強勁，料旗下服務的企業客戶數量將有至少3位數的增長數量。
對於市場有傳阿里雲考慮獨立上市，劉彬星表示不予置評。至於阿里雲未來如何加大跟阿里的協同效應，劉彬星稱雲計算技術可配合集團不同業務，例如跟淘寶天貓和螞蟻集團等分享使用。
近來有不少科技巨頭紛紛加入造車軍團，劉彬星則表示阿里雲在內地以外，亦有跟不同國家汽車製造業有合作，公司了解市場對物聯網（IoTs）和車聯網的需求有所增長，但目前在香港來說並沒有更多信息，會密切關注。
阿里巴巴今天收報221.8元，跟隨大市跌2.8%。
記者：蔡穎霖
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