中聯通首季盈利增21%
文章日期：2021年4月21日 16:48
中聯通（0762）公布，今年首季公司權益持有者應佔盈利為38.43億元，按年升21.4%。去年同期，公司權益持有者應佔盈利因受到新冠肺炎疫情等影響按年跌13.9%。
季內，公司整體服務收入為739.24億元人民幣(下同)，比去年同期上升8.2%。EBITDA1為236.4億元，按年升0.3%。移動服務收入為410.71億元，按年升 8.8%。固網服務收入為323.01億元，按年升8.1%。 產業互聯網業務收入為144.08 億元，按年升25.9%。
今年首季，移動出賬用戶淨增348萬戶，達到3.0929億戶；5G套 餐用戶淨增2102萬戶至9185萬戶，有效拉動移動出賬用戶ARPU按年增長11.5%至44.6 元。移動服務收入為410.71億元，比去年同期上升8.8%。
在固網寬帶業務方面，期內固網寬帶用戶淨增203萬戶，達到8813萬戶。固網寬帶接入收入達到109.05億元，按年升1.1%。
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