季內，公司整體服務收入為739.24億元人民幣(下同)，比去年同期上升8.2%。EBITDA1為236.4億元，按年升0.3%。移動服務收入為410.71億元，按年升 8.8%。固網服務收入為323.01億元，按年升8.1%。 產業互聯網業務收入為144.08 億元，按年升25.9%。

今年首季，移動出賬用戶淨增348萬戶，達到3.0929億戶；5G套 餐用戶淨增2102萬戶至9185萬戶，有效拉動移動出賬用戶ARPU按年增長11.5%至44.6 元。移動服務收入為410.71億元，比去年同期上升8.8%。

在固網寬帶業務方面，期內固網寬帶用戶淨增203萬戶，達到8813萬戶。固網寬帶接入收入達到109.05億元，按年升1.1%。

其他報道

中人壽首季純利升55%到75%

美高梅金殿超濠公布20年度虧損近50億

恒指收市跌513點 失10天20天線 安踏穿配售價 ASM大升18.21%

阿里被罰無阻心情？傳馬雲疑似在酒吧現身

貝恩資本正考慮制定收購東芝的方案

藍十字推新寵物險 設3隻寵物共用保額計劃

Archegos爆煲 證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金的風險管理

阿里推「雲行情」助金融市場提供實時資訊

滬指近平收 創板指穩守2900點