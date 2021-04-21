收益按年增加40%至62.30億元，主要來自HKBN JOS的六個月經營業績。息稅折舊攤銷前利潤加2%至13.12億元，主要由於順利整合WTT及HKBN JOS，為集團帶來營運效益所致。

其他數據方面，企業業務寬頻市場份額按年減少0.9個百分點 ，企業ARPU升9%至3028元。住宅業務寬頻市場份額跌1.1個百分點至34.4%，住宅ARPU（未計逆境同行）按年升1%，由190元升至191元。流動通訊ARPU跌6%至108元，用戶數跌1%。

公司認為，整合WTT及HKBN JOS大幅提升合併後集團的實力，有助擴大企業市場客戶覆蓋率，以及提供更廣泛商業服務方案，從而使集團可在企業市場中突圍而出。由於兩者業務相輔相成，深信合併後將為股東帶來營運及財務上的協同效應。

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