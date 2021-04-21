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美高梅金殿超濠公布20年度虧損近50億

文章日期：2021年4月21日 16:32

美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠在澳門公布最新2020年財務數據顯示，年度虧損達49.8億元（澳門元、下同），由盈轉虧。該公司指，業績受到新冠肺炎疫情拖累而造成重大影響，由於尚未清楚疫情的持續時間，因此亦很有可能會繼續影響業績。但自去年十月黃金周以來，得益於內地旅遊簽證的發放以及中、澳兩地政府控制疫情的不懈努力，訪客量及澳門美高梅和美獅美高梅的所有業務量一直在穩步改善。