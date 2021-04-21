年內美高梅金殿超濠的除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為15億元。按業務劃分，娛樂場業務收益按年跌78.3%至277億元。貴賓賭枱總贏額按年跌83%至16.98億元；主場地賭枱總贏額按年跌75.7%至37.321億元。角子機總贏額按年跌75.1%至5.775億元。該公司的母公司美高梅中國昨日股價收報12.2元，跌3.33%。

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