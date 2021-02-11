市場憂疫情拖累經濟而下跌，即使美期倒升，恒指收市仍要跌513點或1.76%，報28621點，失守10天線(28818.49點)及20天線(28631.47點)，全日高低波幅272點，早段曾跌最多2.16%，是3月24日後最大跌幅。