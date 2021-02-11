恒指收市跌513點 失10天20天線 安踏穿配售價 ASM大升18.21%
文章日期：2021年4月21日 16:16
市場憂疫情拖累經濟而下跌，即使美期倒升，恒指收市仍要跌513點或1.76%，報28621點，失守10天線(28818.49點)及20天線(28631.47點)，全日高低波幅272點，早段曾跌最多2.16%，是3月24日後最大跌幅。
大市全日成交金額1517億元，較上日減少22.44%；國指跌197點或1.78%，報10888點。恒生科技指數收報8185點，跌1.52%。
藍籌7隻升，48隻下跌。煤氣（0003）升0.48%，收報12.52元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；股東減持的安踏（2020）跌7.67%，收報131.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.19%，收報95.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。
恒生科技指數成份股5隻升，26隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報118.8元，升18.21%；跌幅最大的是美團（3690）收報282.2元，跌3.88%。
北水南下合計淨流入39.94億元，較上日減少25.92%，連續第4日流入，累計流入195.36億元。南水北上合計淨流出10.57億元人民幣，較上日增加112.41%，連續第2日流出，累計流出15.54億元。
多間公司公布業績，績前個別發展，聯通（0762）收報4.54元，升0.22%；長汽（2333）收報24.45元，跌4.12%；香港寬頻（1310）收報11.6元，升0.17%。
午後消息股表現
必瘦站（1830）主席再增持，股價再破頂。收報7.27元，升1.39%。
今早及隔晚消息股表現
安踏體育（2020）控股股東以131.48元配售折讓7.53%，套現115億。收報131.3元，跌7.67%。
ASM PACIFIC（0522）首季按年多賺19.72倍，按季増52.9%。收報118.8元，升18.21%。
新東方（9901）截至2月第三財季純利增一成。收報123.3元，升4.58%。
陽光房地產（0435）上季商舖續租租金跌15%。收報4.29元，跌0.23%。
中國移動（0941）上季5G套餐客戶按季多14%。收報52.45元，升0.19%。
香港電視（1137）今年起加王維基三成人工 基本月薪80萬。收報11.08元，跌0.72%。
破頂股表現
醫藥醫療股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見9.57元，收報9.38元，升5.87%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.2元，收報3.08元，升5.48%；現代牙科（3600）創52周高，見3.3元，收報3.14元，升7.17%；。
其他破頂股包括，聯眾（6899）創52周高，見1.09元，收報0.96元，跌8.57%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.9元，收報2.89元，跌0.34%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.45元，收報23.4元，升0.86%；利寶閣（1869）創52周高，見0.395元，收報0.39元，升11.43%；威雅利（0854）創52周高，見3.37元，收報3.37元，升6.31%。
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