藍十字推新寵物險 設3隻寵物共用保額計劃
文章日期：2021年4月21日 15:47
藍十字公布新寵物保險產品，保額和保費較該行現有的寵物保險計劃為低。基本計劃獸醫診症每年最高保障額為3000元，計劃另設可同時保障最多3隻寵物的共享計劃，獸醫診症每年最高保額合共4500元，兩者每次診症最高賠償額為500元，受保人需自付20%。此外，兩個計劃均包括第三者責任保險，最高賠償額為30萬元。計劃接受貓狗投保，以5至8歲貓隻為例，基本計劃每年保費為1080元，共享計劃每年保費為1836元。
去年虛擬保險OneDegree開業主打寵物保險，對於市場競爭，藍十字保險執行董事尹志德表示，該行去年中進行調查，顯示有95%寵物主人沒有為寵物購買保險，有32%表示是因為保費昂貴，有22%指因為對產品缺乏認知和了解，相信隨着市民對產品認知增加，加上該行品牌、保費、服務水平等，有信心可吸引客戶投保。至於每次醫療索償的上限500元是否足夠，藍十字指客戶在調查中反映每次索償額都在500元範圍以內，輕症治療大約花費200元至300元，認為索額足夠應付治療，可與較低的保費取得平衡。
去年旅遊保險受新冠肺炎疫情影響大受打擊，尹志德表示去年藍十字整體保費下跌一成至12億元，不過受惠醫療保險索償減少，帶動承保利潤按年上升118%至2.84億元。他展望今年保險業仍然承壓，視乎疫苗接種的速度，帶動活動回復正常。該行將於5月在旅遊保險增加保障內容，完成接種疫苗的旅客，出發前或旅途中怠染新冠肺炎可獲保障。新增保障項目不擬另收保費，亦不限旅客所接種的疫苗種類。
其他報道
Archegos爆煲 證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金的風險管理
萬達計劃將商業管理業務上市 集資239億 市值2000億被指過高
恒指創近1個月最大跌幅 半日跌474點 20天線失而復得 安踏跌6.96%