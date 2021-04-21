去年虛擬保險OneDegree開業主打寵物保險，對於市場競爭，藍十字保險執行董事尹志德表示，該行去年中進行調查，顯示有95%寵物主人沒有為寵物購買保險，有32%表示是因為保費昂貴，有22%指因為對產品缺乏認知和了解，相信隨着市民對產品認知增加，加上該行品牌、保費、服務水平等，有信心可吸引客戶投保。至於每次醫療索償的上限500元是否足夠，藍十字指客戶在調查中反映每次索償額都在500元範圍以內，輕症治療大約花費200元至300元，認為索額足夠應付治療，可與較低的保費取得平衡。

去年旅遊保險受新冠肺炎疫情影響大受打擊，尹志德表示去年藍十字整體保費下跌一成至12億元，不過受惠醫療保險索償減少，帶動承保利潤按年上升118%至2.84億元。他展望今年保險業仍然承壓，視乎疫苗接種的速度，帶動活動回復正常。該行將於5月在旅遊保險增加保障內容，完成接種疫苗的旅客，出發前或旅途中怠染新冠肺炎可獲保障。新增保障項目不擬另收保費，亦不限旅客所接種的疫苗種類。

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