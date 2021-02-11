陳浩濂指，Archegos未能履行保證金要求一事，證監會一直密切監察情況，並向香港主要經紀商查詢，以期它們能有序地替Archegos進行平倉，避免平倉活動對香港證券市場帶來不利影響。

陳浩濂指，某些主要經紀商會向投資基金提供借貸以作交投，其風險管理屬證監會的監管範疇。2019年證監會向中介人發出通函，列明證監會期望主要經紀商的操守及內部監控標準。證監會一直恒常地監察主要經紀商有否遵守通函的規定。

陳浩濂指，鑑於家族辦公室業務近年發展蓬勃，是財富及資產管理業重要的增長部分，政府將繼續吸引更多家族辦公室到香港成立及營辦。投資推廣署已獲財經事務及庫務局撥款成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳推廣，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式的支援服務。專責團隊預計會於2021年第二季投入運作。

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