事件起因於星期一有一名女子身穿「剎車失靈」字樣T恤，站在一輛Tesla車頂高喊抗議，同日Tesla中國區副總裁陶琳接受訪問提及此事，曾表明己多次與對方協商，但對方提出的要求不合理，公司對不合理訴求不能妥協。

然而一句「不能妥協」不單未能平息社會關注，更進一步惹來更多聲明，包括央視及長安劍均即時借抗議事件質疑Tesla態度「傲慢」，諉過於人，網上輿論也將Tesla此前把充電保障歸因「國家電網電流太大」一事亦再翻出來。

社會氣氛一發不可收拾，就在仍然未有檢測報告指出究竟剎車失靈是汽車問題還是車主責任之前，Tesla昨晚突發聲明致歉，稱尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查，並已成立專門處理小組，會「盡全力滿足車主訴求，爭取讓車主滿意」。又表示會努力吸取教訓，對自身不合理，不符合服務準則的問題和流程整改，並「再次向車主表示歉意」。用辭語氣已一反一日前「不妥協」的強硬。與此同時，原定今日出席博鰲亞洲論壇演講的陶琳也突然缺席。

然而Tesla的忽然軟化未有帶來偃息旗鼓的結果，央視再網上發文，指「不妥協的Tesla」如果不是輿論壓力，要多久才會道歉。又稱Tesla真正該對抗的不是維權者，而是自家車的質量。

此外，連中紀委也就Tesla道歉撰文，雖然文中指出，雙方都不妥協並不意味著雙方都絕對佔理，但也表示客觀上強勢的企業更應以謙和態度解決消費者的合理維權訴求，又強調「須知維護消費者權益就是維護自身品牌美譽度、維護市場佔有率」。

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