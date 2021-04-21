對於人民幣前景，她表示，去年人民幣全年上升10%，主要是由於中國率先從疫情復蘇所致。展望未來，她預期中國出口仍會持續強勁，可支持人民幣保持穩定，雖然未來難會再大幅上升，但亦看不到導致貶值因素。對於人行的貨幣政策，她估計會略為收緊，另外亦看不到加息的可能性。

近日，中國政府對科技行業作出嚴厲監管，例如阿里巴巴因違反《反壟斷法》被罰款182.28億元人民幣。劉雅俊認為，監管政策是必需的，能減少科技行業的不合理競爭。過去10年，中國科技行業快速增長，目前行業已佔中國經濟較大比重，因此更需要規範與政策監管。最後，加強監管亦有利中小企發展，能有效防止大企業壟斷。

貝萊德基本主動型股票團隊環球新興市場股票基金經理徐力高表示，看好三個投資主題包括內需、雙循環及新能源。內需方面，內地中產消費升級帶動零售增速，以致國民生產總值（GDP）持續上升。雙循環方面，中國是全球產業鏈的重要國家，過去10年，在產品、科技研發方面取得成就，目前中國處於全球供應鏈個個重要角色，就以太陽能零件生產為例，2020年上半年產量已超越2019年全年。

記者：黃清瑤

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