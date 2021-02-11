再有藍籌股的股東大手減持，安踏（2020）遭股東減持套現115億元，股價半日跌7%。科網、汽車及相關、濠賭餐飲、石油金屬礦石等有都有沽壓。ASM太平洋（0522）公布首季業績亮麗，可以留意。

ASM太平洋首季收入較去年同期持續經營業務收入增長46%，按季增0.6%，收入超越預測上限；稅後盈利按季增3.6倍至5.28億元，包括變為合營的AAMI業績。強勁盈利表現受到毛利率提升帶動，持續經營業務的毛利率升2.68百分點至39.6%。

此外，公司首季新增訂單總額增至78.3億元創歷史新高，超越預測；公司預計第二季收入將介乎6億至6.5億美元，相比首季5.59億美元；下半年度的收入料仍將表現強勁。業績有望更上一層，料可獲得市場重估，支持股價表現。

ASM股價今早一口氣升穿50天線約105元及110元關口阻力；短線回調料於110元有支持。止蝕位可設於50天線。

劉思明

投資版副主編