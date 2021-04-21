報道又指，工作上向來高度自主的亞太區行政總裁王冬勝，可能會與這批高層產生摩擦，據報王冬勝對崗位調遷成本表示不滿。但亦有知情人士指，部分匯豐員工對於該行將更多領導權轉移到香港的做法感到興奮。

另外，匯豐行政總裁祈耀年接受英國《金融時報》採訪時表示，不會在中國與西方之間的緊張局勢加劇時，就改變其策略。他指，「我們不是政治組織，也不想成為政治組織。我們在全球60個國家/地區開展業務，並且我們在其中大部分都是作客。」

祈耀年補充，作為香港的主要銀行，經歷了12至18個月的艱難時期，匯豐永遠不會離開香港。

匯豐發言人回覆本報查詢時表示：「亞太區是集團環球銀行及資本市場、工商金融，以及財富管理及個人銀行三大業務的長遠發展重點，相關環球業務主管常駐香港的決定，反映集團領導層對高增長市場的重視。」

有消息指，彭博報道提到的市場揣測完全沒有事實根據。

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