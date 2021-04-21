匯控將多名高層改駐香港擬惹內部不滿 王冬勝據報與相關高層有摩擦
文章日期：2021年4月21日 12:31
匯控（0005）早前將多名高層由倫敦調駐香港。《彭博》引述消息人士報道，匯豐大中華區部分高層憂慮更多管理層到香港會令工作匯報界線模糊，同時帶來更多官僚作風，拖慢決策速度。
報道又指，工作上向來高度自主的亞太區行政總裁王冬勝，可能會與這批高層產生摩擦，據報王冬勝對崗位調遷成本表示不滿。但亦有知情人士指，部分匯豐員工對於該行將更多領導權轉移到香港的做法感到興奮。
另外，匯豐行政總裁祈耀年接受英國《金融時報》採訪時表示，不會在中國與西方之間的緊張局勢加劇時，就改變其策略。他指，「我們不是政治組織，也不想成為政治組織。我們在全球60個國家/地區開展業務，並且我們在其中大部分都是作客。」
祈耀年補充，作為香港的主要銀行，經歷了12至18個月的艱難時期，匯豐永遠不會離開香港。
匯豐發言人回覆本報查詢時表示：「亞太區是集團環球銀行及資本市場、工商金融，以及財富管理及個人銀行三大業務的長遠發展重點，相關環球業務主管常駐香港的決定，反映集團領導層對高增長市場的重視。」
有消息指，彭博報道提到的市場揣測完全沒有事實根據。
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