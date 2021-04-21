必瘦站主席再增持 股價再破頂
文章日期：2021年4月21日 12:38
美容股必瘦站（1830）在連續破頂下，集團主席、行政總裁兼執董歐陽江繼續增持。歐陽江於本月20及21日於公開市場以平均價每股7.34元增持了91.2萬股，代價669.9萬元。今日必瘦站股價再破頂，曾高見7.66元，其後回軟，早市收報7.4元，升3.21%，成交額3686.18萬元。
歐陽江在本月16日曾以每股平均價6.0736元，增持103.2萬股﹔其後再於4月19日以每股平均價6.4092元增持100萬股，分別涉資626.8萬元及640.92萬元。
計及於本月20及21日再連環增持後，歐陽江已共計斥1937.62萬元增持必瘦站股份，持股由此前的71.6%，升至71.84%。
集團指，歐陽江對公司的未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持其於公司的股權。
集團又連續多日公布「最新業務資料」，今次表示為配合醫療業務高速拓展，分別從美國「Lumenis」、美國「Cynosure」及英國「BTL」等六家著名醫療儀器生產商購入價值3560萬元的醫療及美容儀器，當中包括最新的「醫療痛症儀器」，可有效地治療各種痛症，為客戶提供「無需服藥及手術」的痛症治療選擇。
集團指，展望將來將繼續引進更多「世界級」的醫療及痛症治療儀器，致力拓展醫療及痛症相關業務。
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