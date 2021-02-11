黄梓达則稱，首季新增訂單是超乎預期般高，但是因應看好半導體行業前景下，他相信ASM會最终受惠。他又指，集團手持現金創新高達46.1億元，會否用於派特別息，目前言之過早，就算他們過往不時進行購併，也會保持審慎，反而在市場需求增加時，他們會預留更多營運資金支持市場需求。另客戶需求增加，並面對晶片短缺，ASM會增加產能應付，並會首選與伙伴合作先擴充外判產能，保持可持續性，並在適當時候透過內部擴充產能。他們在去年第四季已說，今年度的資本開支為5億元，並已在首季使用大部份，料不會新增額外資本開支。

因應汽車業需求持續反彈，電動化亦為長遠大勢所趨，黄梓达預期，公司的SMT部門將會受惠。集團首席財務總監周珮芬補充，現時ASM的毛利率為39.6%，撇除物料部門影響，有300至400點子改善，長遠可望透過多元的產品組合、效率提升等因素支持下而更好。

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