ASM：第二季收入料達6.5億美元 更多營運資金應付需求
文章日期：2021年4月21日 12:33
ASM太平洋（522）執行董事兼行政總裁黄梓达今早在與傳媒舉行首季業績發布會時表示，今年的第二季收入預測介乎6億至6.5億美元，主要來自第一季的新增訂單10.1億美元，該等訂單來自廣泛的領域，包括受惠於居家工作而觸發的數碼轉型、各國尋求晶片自給自足及汽車業復蘇。增長動力源自傳統的焊線機、SMT及先進封裝產品，但是以他所見，光電業務的Mini LED工具及舆手機鏡頭有關的CIS新增訂單則持續增加。
黄梓达則稱，首季新增訂單是超乎預期般高，但是因應看好半導體行業前景下，他相信ASM會最终受惠。他又指，集團手持現金創新高達46.1億元，會否用於派特別息，目前言之過早，就算他們過往不時進行購併，也會保持審慎，反而在市場需求增加時，他們會預留更多營運資金支持市場需求。另客戶需求增加，並面對晶片短缺，ASM會增加產能應付，並會首選與伙伴合作先擴充外判產能，保持可持續性，並在適當時候透過內部擴充產能。他們在去年第四季已說，今年度的資本開支為5億元，並已在首季使用大部份，料不會新增額外資本開支。
因應汽車業需求持續反彈，電動化亦為長遠大勢所趨，黄梓达預期，公司的SMT部門將會受惠。集團首席財務總監周珮芬補充，現時ASM的毛利率為39.6%，撇除物料部門影響，有300至400點子改善，長遠可望透過多元的產品組合、效率提升等因素支持下而更好。
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