恒指創近1個月最大跌幅 半日跌474點 20天線失而復得 安踏跌6.96%
文章日期：2021年4月21日 12:14
市場憂慮疫情再擴散，恒指今早低開433點，低位跌628點，跌幅達2.16%，是2021年3月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.35%。半日高低波幅272點，收市跌474點或1.63%，報28661點，成交金額917億元；國指跌179點或1.62%，報10905點。恒生科技指數收報8168點，跌1.73%。
恒指跌穿10天線(28822.45點)及曾跌穿20天線(28633.46點)。
藍籌5隻升，47隻下跌，3隻無升跌。煤氣（0003）升0.48%，收報12.52元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；安踏（2020）跌6.96%，收報132.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.89%，收報96.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
交行（3328）創52周高，見5.1元，收報5.1元，升0.2%。
恒生科技指數成份股3隻升，28隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報115元，升14.43%；跌幅最大的是京東（9618）收報286.6元，跌3.83%。
北水南下合計淨流入26.52億元，較上日減少50.82%，連續第4日流入，累計流入181.94億元。南水北上合計淨流出9.39億元人民幣，較上日增加88.78%，連續第2日流出，累計流出14.37億元。
多間公司公布業績，績前個別發展，聯通（0762）收報4.49元，跌0.88%；長汽（2333）收報24.95元，跌2.16%；香港寬頻（1310）半日收報11.5元，跌0.69%。
安踏體育（2020）控股股東以131.48元配售折讓7.53%，套現115億。收報132.3元，跌6.96%。
ASM PACIFIC（0522）首季按年多賺19.72倍，按季増52.9%。收報115元，升14.43%。
新東方（9901）截至2月第三財季純利增一成。收報122.2元，升3.65%。
陽光房地產（0435）上季商舖續租租金跌15%。收報4.3元，無升跌。
中國移動（0941）上季5G套餐客戶按季多14%。收報52.25元，跌0.19%。
香港電視（1137）今年起加王維基三成人工 基本月薪80萬。收報11.06元，跌0.9%。
破頂股表現
醫藥醫療股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見9.44元，收報9.32元，升5.19%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.16元，收報3.14元，升7.53%；現代牙科（3600）創52周高，見3.26元，收報3.26元，升11.26%。
其他破頂股，包括，聯眾（6899）創52周高，見1.09元，收報0.99元，跌5.71%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.9元，收報2.87元，跌1.03%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.3元，收報23.3元，升0.43%；威雅利（0854）創52周高，見3.37元，收報3.36元，升5.99%。
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