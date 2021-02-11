市場憂慮疫情再擴散，恒指今早低開433點，低位跌628點，跌幅達2.16%，是2021年3月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.35%。半日高低波幅272點，收市跌474點或1.63%，報28661點，成交金額917億元；國指跌179點或1.62%，報10905點。恒生科技指數收報8168點，跌1.73%。