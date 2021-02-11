港元現報7.7622元貶值9點子，曾貶值最多20點子，報7.7633元，亦曾升值最多1點子，報7.7612元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.22點子至0.0381%；1星期HIBOR升0.05點子至0.04982%；2星期HIBOR跌0.27點子至0.06071%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.68點子至0.18321%；6個月期HIBOR跌1.16點子至0.32071%；12個月期HIBOR跌1.09點子至0.46714%。

美元指數現報91.202貶值0.039點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.11375%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0196%，連續2日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。

對上一次連續2日收窄，是2021年4月12日，當日利差報0.0024%。

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