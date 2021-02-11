恒指低開433點 失守10天線 安踏跌7.03%
文章日期：2021年4月21日 09:26
恒指今早低開433點或1.49%，報28702點，失守10天線(28826.52點)，成交金額152億元；國指今早低開160點或1.45%，報10925點。恒生科技指數開市報8161點，跌1.8%。
藍籌2隻升，47隻下跌，6隻無升跌。萬洲（0288）升0.3%，報6.74元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）升0.13%，報76.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.45點；安踏（2020）跌7.03%，報132.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.14%，報95.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。
恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報107元，升6.47%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報188.6元，跌3.18%。
多間公司公布業績，績前表現如下，聯通（0762）開市報4.53元，無升跌；長汽（2333）開市報25.25元，跌0.98%；香港寬頻（1310）開市報11.5元，跌0.69%。
安踏體育（2020）控股股東以131.48元配售折讓7.53%，套現115億。開市報132.2元，跌7.03%。
ASM PACIFIC（0522）首季按年多賺19.72倍，按季増52.9%。開市報107元，升6.47%。
新東方（9901）截至2月第三財季純利增一成。開市報123元，升4.33%。
陽光房地產（0435）上季商舖續租租金跌15%。開市報4.32元，升0.46%。
中國移動（0941）上季5G套餐客戶按季多14%。開市報52元，跌0.67%。
香港電視（1137）今年起加王維基三成人工 基本月薪80萬。開市報11.16元，無升跌。
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