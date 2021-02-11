新增訂單總額創歷史新高達78.3億元(10.1億美元)，超越預測並錄得強勁的未完成訂單總額93.8億元(12.1 億美元)，按季增加58.2%、訂單對付運比率為1.80。期內毛利率大幅提升，按年及按季分別增加268點子及412點子。

預測第二季收入介乎6至6.5億美元之間。

公司指，首季收入上升主要受數個因素影響，包括，半導體自給自足的迫切性推動客戶（尤其是中國內地客戶）增加投資擴張產能。當中又受到一些重要長期增長趨勢所帶動，例如數碼轉型勢頭加快，持續推動對個人電腦、連接性及高性能運算設備的強勁需求；汽車電動化的增長，帶動對高效能源管理應用的需求增加；5G 在全球推出，令客戶特別為封裝及組裝要求部署資本，以滿足 5G 比 4G 相對更高的電子零件含量以及對先進節點晶片及射頻模組等方面更複雜的要求；汽車市場的整體復蘇勢頭方興未艾。

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