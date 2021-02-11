港股ADR跌390點 聯通、長汽等業績 ASM按季多賺52.9%
文章日期：2021年4月21日 08:41
美股向下，港股ADR跌390點或1.36%，報28745點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.98%，折合報610.14元；阿里巴巴（9988）跌2.25%，折合報223.06元；美團（3690）跌1.51%，折合報289.16元；匯控（0005）跌2.13%，折合報45.12元；建行（0939）跌1.16%，折合報6.47元。
道期升0.009%，標期跌0.07%期跌0.3%。日股現跌1.18%，韓股現跌0.69%，澳股現跌0.66%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括聯通（0762）、長汽（2333）、香港寬頻（1310）等。
安踏體育（2020）控股股東以131.48元配售折讓7.53%，套現115億。
ASM PACIFIC（0522）首季按年多賺19.72倍，按季増52.9%。
新東方（9901）截至2月第三財季純利增一成。
陽光房地產（0435）上季商舖續租租金跌15%。
中國移動（0941）上季5G套餐客戶按季多14%。
香港電視（1137）今年起加王維基三成人工 基本月薪80萬。
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