全球多地疫情再度惡化，美股連跌第二日。聯儲局主席鮑威爾稱今年通脹率可能略微上升，聯儲局會遏制通脹率在2%目標上方的上升。蘋果推出新款iMac台式電腦、iPad Pro等產品。IBM股價上漲，11個季度來最大的收入增幅。