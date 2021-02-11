疫情再度惡化 美股連跌第二日 道指跌256點
文章日期：2021年4月21日 08:15
全球多地疫情再度惡化，美股連跌第二日。聯儲局主席鮑威爾稱今年通脹率可能略微上升，聯儲局會遏制通脹率在2%目標上方的上升。蘋果推出新款iMac台式電腦、iPad Pro等產品。IBM股價上漲，11個季度來最大的收入增幅。
道瓊斯工業平均指數收跌256點，跌幅0.76%，報33821點。標普500指數收跌28點，跌幅0.69%，報4134點。納斯達克綜合指數收跌128點，或0.93%，報13786點。
高盛跌3.27%，報331.88美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低73點，而聯合健康升1.72%，報396.53元，貢獻道指44點。
科技股方面，蘋果收市報133.11元，跌1.28%，谷歌母公司Alphabet收市報2279.01元，跌0.46%，亞馬遜收市報3334.69元，跌1.1%，Facebook收市報302.65元，升0.13%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.9%，報433點。德國DAX指數收跌1.56%，報15129點；法國CAC 40指數跌2.09%，報6165點；英國富時100指數收跌2.01%，報6859點。