CoinUnited.io表示，集團以致力推動加密貨幣及NFT（非同質化代幣）於香港及亞洲的認受性、普及應用及發展，讓客戶掌握最新的區塊鏈科技動向。公司又表示，過往加密貨幣在亞洲地區的發展較歐美地區遲緩，換言之，加密貨幣在亞洲地區仍具有爆炸性的發展空間，現時集團在香港設置40部比特幣ATM自動櫃員機，是全港最大的加密貨幣ATM營運商。

該公司亦會於門店加推「加密藝術品」NFT（Non-Fungible Token），截至目前為止已購入超過100項NFT藝術品，是目前全港擁有最多NFT藝術品的單位。

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