加密貨幣交易平台CoinUnited服務中心銅鑼灣開業
文章日期：2021年4月20日 20:36
近年金融科技急速發展，當中的區塊鏈技術及加密貨幣熱潮越趨熾熱，亞洲加密貨幣平台和教育中心CoinUnited.io今日宣布，其首家加密貨幣交易店進駐銅鑼灣商廈V POINT的2樓及3樓，位於2樓的服務中心及比特幣ATM自動櫃員機即日起投入服務，又提供場外交易服務和投資區塊鏈初創公司及舉辦加密貨幣講座。至於在3樓的門店將會在6月初正式全面運作，兩層合共的總面積逾10000平方呎。
CoinUnited.io表示，集團以致力推動加密貨幣及NFT（非同質化代幣）於香港及亞洲的認受性、普及應用及發展，讓客戶掌握最新的區塊鏈科技動向。公司又表示，過往加密貨幣在亞洲地區的發展較歐美地區遲緩，換言之，加密貨幣在亞洲地區仍具有爆炸性的發展空間，現時集團在香港設置40部比特幣ATM自動櫃員機，是全港最大的加密貨幣ATM營運商。
該公司亦會於門店加推「加密藝術品」NFT（Non-Fungible Token），截至目前為止已購入超過100項NFT藝術品，是目前全港擁有最多NFT藝術品的單位。
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