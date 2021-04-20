公司表示，旗下物業組合的整體現行租金於3月底為每平方呎48.1元，按季下跌0.6元。季內寫字樓及零售物業組合分別錄得4.1%及14.9%的續租租金負增長，反映新冠肺炎疫情令營商環境持續困難。

就寫字樓物業組合而言，前稱陽光中心的大新金融中心於3月31日錄得穩定的88.5%租用率，以及1.5%的季度續租租金負增長。同時，上環或中環寫字樓物業錄得較高的租用率，顯示本地中小型 企業對租金相宜空間的需求正逐漸回升。

零售物業方面，上水中心購物商場及新都城一期之租用率分別為93.4%及96.7%。上水中心錄得現行租金按季下降2%至每平方呎103.5元，主要反映個別時裝及珠寶租戶較低之承諾租 金，該等租戶之業務表現因缺乏遊客消費而受到嚴重影響。另一方面，新都城一期之現行租金相對穩定， 維持於每平方呎56.8元。

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