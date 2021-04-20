星展表示，此項投資體現了星展集團持續致力投資於中國的戰略，並將加快其在粵港澳大灣區的發展。是次交易將協助集團擴大在中國的業務，通過深圳經濟特區，加速星展銀行在大灣區的戰略佈局；增進深圳農商銀行與星展集團在多個市場和領域的協同合作；產生具吸引力的財務回報。星展指，隨著中國金融領域持續開放，未來如有機會將考慮增持股份。

是次收購將對星展集團的資本充足率產生低於0.2個百分點的影響，並有望增加收益和淨資產收益率。星展銀行將運用自有資金完成是次投資，並將在進一步得到中證監核准後完成該交易。

據星展介紹，深農行是一家成立於2005年的非上市商業銀行，總部位於深圳，為當地營業網點最多的銀行之一，其217家支行中的210家，以及超過2100台自助服務設備都位於深圳。深圳農商銀行在深圳擁有3600多名員工，為5百多萬活躍零售客戶和17萬多戶活躍企業客戶提供服務。

深農行總貸款中約有40%來自零售銀行業務，其餘60%來自企業銀行業務，主要服務於深圳的中小企業。根據其截至2020年12月31日的財報顯示，深圳農商銀行資產規模已達5190億元，存款餘額為人民幣4400億元，實現淨利潤48億元。

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