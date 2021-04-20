「XX安全」不要問只要信全部由國家賦予，甚至可能上演圍繞金融安全的《尋人記》。經常懷疑財政司司長是否要下設國安職系，事關其竟然繼財庫局許正宇後再次祭出「武器」、以至是「戰爭」等字眼。財金高官自己開口埋口、有意無意間將公開論述提升至敵對意識兼口號，又如何大談穩定，但反正應該不會說被人圖片說故事地抹黑，尋人之事變成尋釁滋事。

陳茂波在其網誌直言，「一些所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想通過經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毁其政權，確保經濟領域安全是一場沒有硝煙的戰爭 」 。又說，「在助力國家金融開放的過程中，香港須緩減以至阻止境外市場風險傳導到內地市場，同時確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動。除了全力打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反《國安法》的資金活動。」好像首次有財金高官說得如此坦白、毫無忌諱。

而今問題是，既然香港多年來號稱國際金融中心，反洗錢的工作理應已經是世界級，但如今在這個高度的標柱之上，竟然還僭建另有一個dimension是香港金融要緊跟的，間接地直接向外資表明，不用假以時日，香港也已經行負面清單的一套。

就以周末曾急跌的bitcoin為例，這種去中心、棄大台的資產，價格愈來愈高但監管並未成形，一邊傳出市場先行的美國會指控有關洗黑錢、一邊又話政治集權的土耳其禁止使用，在在令人懷疑強國會如何定義這個「走資」選擇，而香港據報因監管寬鬆而成為不少「幣莊」集中地，如此一來，又會否成為司長口中傳遞風險、不利國家金融安全的一道以虛入實的缺口。

言猶在耳，人行行長周小川便在博鰲說，跨境使用數字貨幣存在許多問題，在國際上使用可能會影響貨幣政策的獨立性。中國做數字人民幣初衷不是跨境，而是服務國內 - 變相隔絕、截斷了「外來」風險傳入。

再極端點說，在華融可以提但不可以爆的大原則下，如果本港上市公司當中，有令華融出現爆煲風險的官司出現，若牽連人物涉及內地官場，屬國家安全隱患，這裡的法庭又會如何處理，由普通法法庭 「移交」國安法法庭？

強制安全的相對面是自發的秩序，就好像金鐘阿布泰不問價直take攞貨過數畀錢。人流、物流確實可以促進，但禁查冊、以假新聞為名限資訊流通自由、不用今天便說禁網，只要成立個網訊辦，限制瀏覽個別金融服務或市場資訊網站，便足以收到效果，不論是Bloomberg、Reuters或什麼的terminal，看你們有什麼辦法，還是先過來西環正行酒店辦公室領張暫準證吧，那裡的人在找你。

久利生

更多久利生文章：https://www.facebook.com/%E8%B2%A1%E7%B6%93%E6%8B%93%E6%92%B2-639932416206133/

其他觀點