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港視今年起加王維基三成人工 基本月薪80萬

文章日期：2021年4月20日 16:54

香港電視（1137）今年動作多多，包括建議易名為「香港科技探索」，又發展新業務Shoalter，核心人物王維基亦要加人工。據港視年報，副主席及集團行政總裁王維基今年1月1日起，基本月薪由60萬元增加33.3%至80萬元，主要負責Shoalter業務、去年11月由營運總監調任為行政總裁（國際業務）劉志剛，基本月薪由20萬港元，調整至158450港元及15萬台幣，今年2月1日起生效。