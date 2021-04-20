港視日前公布業績後，再訂立獎勵股份計劃，副主席王維基的獎勵股份將與公司股價掛鈎，如滿足要求，將分5年向王維基授出最多4579.9萬股獎勵股份，涉及市值超過5億元。不過，如王維基要取得全部近4600萬股股份，港視在未來5年股價每年平均需上升24%，變相是王維基押注公司5年後股價將上升兩倍。

港視今日收市報11.16元，升0.72%。

其他報道

恒馳被指無底盤 業界澄清Tesla底盤也是平整

傳星展、渣打及日資銀行擬競購花旗亞洲零售銀行業務

恒指收市升29點 美團倒升1.52% 推高大市成交至1957億元

英恒科技亮相上海車展 展示多款智能駕駛產品

濟豐包裝︰將於安徽滁州建新廠

滬指終止兩連升 創板指2900點得而復失

麥當勞將在近50個國家推出防彈少年團套餐 港BTS餐6月3日登場

日本前財務大臣：日本需考慮取消奧運會

中匯集團中期純利增12% 中期息0.055元

嘉利國際考慮以介紹方式分拆地產業務

必瘦站易名「完美醫療健康管理」 主席歐陽江近日再增持逾200萬股

中國動向：第四季Kappa零售流水增逾60% 同店銷售高單位數增長