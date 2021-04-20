港視今年起加王維基三成人工 基本月薪80萬
文章日期：2021年4月20日 16:54
香港電視（1137）今年動作多多，包括建議易名為「香港科技探索」，又發展新業務Shoalter，核心人物王維基亦要加人工。據港視年報，副主席及集團行政總裁王維基今年1月1日起，基本月薪由60萬元增加33.3%至80萬元，主要負責Shoalter業務、去年11月由營運總監調任為行政總裁（國際業務）劉志剛，基本月薪由20萬港元，調整至158450港元及15萬台幣，今年2月1日起生效。
港視日前公布業績後，再訂立獎勵股份計劃，副主席王維基的獎勵股份將與公司股價掛鈎，如滿足要求，將分5年向王維基授出最多4579.9萬股獎勵股份，涉及市值超過5億元。不過，如王維基要取得全部近4600萬股股份，港視在未來5年股價每年平均需上升24%，變相是王維基押注公司5年後股價將上升兩倍。
港視今日收市報11.16元，升0.72%。
其他報道
恒指收市升29點 美團倒升1.52% 推高大市成交至1957億元
麥當勞將在近50個國家推出防彈少年團套餐 港BTS餐6月3日登場
必瘦站易名「完美醫療健康管理」 主席歐陽江近日再增持逾200萬股