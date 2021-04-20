傳星展、渣打及日資銀行擬競購花旗亞洲零售銀行業務
文章日期：2021年4月20日 16:35
《路透》引述消息指，包括星展、華僑銀行、三菱日聯、渣打集團準備參與競投花旗集團的亞洲零售業務，據稱出售業務程序將於未來數周進行，但是花旗在出售業務期間，並不會放棄大部份市場的銀行牌照。在花旗擬出售的亞洲零售業務中，據稱最具價值的部份為印度及台灣的零售銀行業務。
以花旗的印度零售銀行業務為例，據稱吸引星展、渣打、印度孟買的Kotak Mahindra（科塔克馬辛德拉銀行）、印度國家銀行及AXIS Bank垂青。三菱日聯、渣打及科塔克馬辛德拉銀行則沒有回應《路透》的查詢。另市場傳言三井住友金融集團亦為競購花旗的亞洲零售銀行業務的潛在買家，但是其拒絕評論有關說法。
星展則回應《路透》指，其經常對其經營所在而有零售銀行牌照的地區，去尋求合理的業務機會持開放態度。花旗則指，其會分配資源去驅動盈利增長，但是對出售業務方面，則拒予評論。
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