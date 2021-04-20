以花旗的印度零售銀行業務為例，據稱吸引星展、渣打、印度孟買的Kotak Mahindra（科塔克馬辛德拉銀行）、印度國家銀行及AXIS Bank垂青。三菱日聯、渣打及科塔克馬辛德拉銀行則沒有回應《路透》的查詢。另市場傳言三井住友金融集團亦為競購花旗的亞洲零售銀行業務的潛在買家，但是其拒絕評論有關說法。

星展則回應《路透》指，其經常對其經營所在而有零售銀行牌照的地區，去尋求合理的業務機會持開放態度。花旗則指，其會分配資源去驅動盈利增長，但是對出售業務方面，則拒予評論。

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