然而，有內地網民在微博上指，恒大汽車的展位不讓參觀者靠近，9輛恒馳均被保安團團圍住，想研究汽車的底盤結構亦遭現場保安人員阻止，更甚者，從一些照片中依靠展台反光倒影看出，展出的恒馳竟然沒有底盤，徒具外殼。

恒大汽車暫未有就此事回應，但「恒馳無底盤」的消息今日於網上發酵，更有人留言：「（恒大）早已超過PPT的低級範疇，已經是模型造車了」。

不過，亦有汽車媒體在網上為恒大澄清，指電動車的底盤，集成了大量電路，都是全封閉，看不到傳動軸，並以Tesla的Model 3為例，指出這款電動車的車底也是平整的。

恒大汽車今日收報68.6元，升0.73%。

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