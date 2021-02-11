恒指收市升29點 美團倒升1.52% 推高大市成交至1957億元
文章日期：2021年4月20日 16:23
恒指於10天線(28823.78點)及50天線(29198.5點)之間波動，高低波幅335點，計及美團（3690）配股上板成交674億元，大市成交較上日增加30.33%，是4月8日2811.27億元成交後最多。
恒指收市升29點或0.1%，報29135點，成交金額1957億元；國指跌7點或0.06%，報11085點。恒生科技指數收報8311點，跌0.42%。
藍籌34隻升，18隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升3.86%，收報52.45元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）落實配股及發可轉債升1.52%，收報293.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；蒙牛（2319）跌4.79%，收報43.75元，是跌幅最大的藍籌。
阿里巴巴（9988）跌1.64%，收報228.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。昨晚五礦發展公告，指近日收到國家市場監管總局的反壟斷調查立案通知書，因公司與阿里巴巴設立合營企業五礦電商的交易涉嫌構成違法實施經營者集中。
創科實業（0669）創上市新高，見143.1元，收報139.9元，升0.79%；長和（0001）創52周高，見65.4元，收報64.9元，升0.62%。
恒生科技指數成份股12隻升，19隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報77.2元，升3.14%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報47元，跌6%。
北水南下合計淨流入53.91億元，較上日增加5.45%，連續第3日流入，累計流入155.42億元。南水北上合計淨流出4.97億元人民幣，終止連續2日流入
午後消息股表現
濟豐包裝（1820）將於安徽滁州建新廠。收報6.04元，無升跌。
中匯集團（0382）中期純利增12%，中期息0.055元。收報8.63元，跌1.37%。
嘉利國際（1050）考慮以介紹方式分拆地產業務。收報1.69元，升13.4%。
必瘦站（1830）易名「完美醫療健康管理」 主席歐陽江近日再增持逾200萬股。收報7.17元，升8.8%。
中國動向（3818）第四季Kappa零售流水增逾60%，同店銷售高單位數增長。收報0.99元，升1.02%。
ASM PACIFIC（0522）公布業績。收報100.5元，跌2.52%。
今早及隔晚消息股表現
越秀地產（0123）建議股份5合1 每手股數削半。收報1.87元，跌1.05%。
壹傳媒（0282）就出售台灣蘋果日報及物業等簽訂諒解備忘錄。收報0.198元，升8.79%。
世茂服務（0873）5億人幣收購深圳物管公司。創上市新高，見21.2元，收報20.9元，升0.48%。
李運強餽贈10%理文化工（0746）股權予次子母親衛少琦。收報4.27元，升1.42%。
中國鐵塔（0788）：首季純利增16.7%。收報1.15元，跌2.54%。
李寧（2331）首季零售流水錄得80%至90%高段增長。李寧（2331）創上市新高，見64.95元，收報63元，升3.7%。
破頂股表現
醫療醫藥相關股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見8.98元，收報8.86元，升4.48%；國藥控股（1099）創52周高，見24.25元，收報23.5元，跌2.49%；上海醫藥（2607）創52周高，見17.06元，收報16.94元，升2.17%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.55元，收報1.51元，升1.34%。
其他破頂股包括，聯眾（6899）創52周高，見1.08元，收報1.05元，升10.53%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.9元，收報2.9元，升2.11%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.2元，收報23.2元，升0.87%；威雅利（0854）創52周高，見3.37元，收報3.17元，跌4.52%。
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