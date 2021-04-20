英恒科技亮相上海車展 展示多款智能駕駛產品
文章日期：2021年4月20日 16:02
上海車展正在舉行，除了各大車企乘機發布新款電動車，智能駕駛相關技術產品亦是本屆車展焦點。內地汽車電子解決方案提供商英恒科技（1760）便聯動戰略合作伙伴、機器人技術及人工智能晶片企業北京地平線參展，首度發表雙方在智能駕駛領域的多款汽車電子產品及解決方案。
是次展出的4款產品，包括了主動安全ADAS系統、自動駕駛域控制器產品等。英恒科技聯席行政總裁陳長藝透露，公司與地平線的量產合作項目，將於2022年至2023年左右量產，目前已獲多個客戶釋出合作意向。
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