即時財經新聞

英恒科技亮相上海車展　展示多款智能駕駛產品

文章日期：2021年4月20日 16:02

上海車展正在舉行，除了各大車企乘機發布新款電動車，智能駕駛相關技術產品亦是本屆車展焦點。內地汽車電子解決方案提供商英恒科技（1760）便聯動戰略合作伙伴、機器人技術及人工智能晶片企業北京地平線參展，首度發表雙方在智能駕駛領域的多款汽車電子產品及解決方案。