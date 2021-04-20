是次展出的4款產品，包括了主動安全ADAS系統、自動駕駛域控制器產品等。英恒科技聯席行政總裁陳長藝透露，公司與地平線的量產合作項目，將於2022年至2023年左右量產，目前已獲多個客戶釋出合作意向。

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