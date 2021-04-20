以往集團曾計劃在浙江海鹽設廠，惟最終因條件不合適而告吹。鄭顯俊表示，今次選址滁州，是因為滁州乃安徽第三大GDP的城市，與集團現有的南京工廠亦非常接近，加上該地既是家電重鎮，本身客戶亦不少，認為非常有潛力，接下來會將新工廠與南京廠整合成新的戰區去運營。山東廠已於去年11月投產，而佛山新廠於去年10月動工，且預期將於今年7月完工投產。

至於一季度的生意，鄭顯俊認為與疫情發生的2020年的低基數相比增長很大，但比較並無太大意義，但將之與2019年同期相比還是不錯，主要是依靠內地內需復蘇，在食品、飲料、快消品及電商的增長都強勁，加上特別是去年房地產市場火熱，一些大城市對家具及日用品的需求增加，做出了比較大的貢獻。

至於紙價方面，集團表示內地禁止廢紙等廢品進口，國內廢紙要補足市場需要，自然會拉升價格，加上不少中小型廠房因為環保要求被取替或正規化，亦令成本上升，故相信令原材料價格有一定程度上升。

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