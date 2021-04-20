【有片：選股王】港股表現反覆 中國建築可以留意
文章日期：2021年4月20日 13:00
港股今早表現反覆，恒指低開後最多跌220點，低見28885點反彈，一度倒升27點，之後窄幅上落，半日收報29105點，跌不足1點。大市半日成交1321億元。
配股兼發CB集資超過770億元的美團（3690），今早跌284元已經回穩反彈，半日收報291元，升0.69%；其他大型科網股騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）偏軟跌1%、2%。即使美團配售反應理想，以近配售價上限範圍定價，但反壟斷為互聯網平台帶來的競爭又或機遇不明朗因素，相對都會對股價持續造成壓力。
相反，個別科網股今早做好，攜程（9961）、心動（2400）、明源雲（0909）升3%至半成不等。昨天大升的汽車股今早普遍有回吐，不過，教育、醫藥生物科技股繼續做好，體育用品李寧（2331）及個別食品餐飲股亦做好。
舊經濟走勢保持偏好，個別調整或整固後再現強勢，中國建築（3311）可以留意。公司今年首季營業額按年大漲四成，經營溢利升四成，對比2019年首季營業額亦升兩成，經營溢利升超過一成，業績保持穩健發展。股價上月初升上約5.7元回調整固，經過個半月後昨天轉強，今早再下一城向上創今年新高，短線上望6元關口料有阻力，中線料可反覆向上，短線止蝕位可於5.6元。
劉思明