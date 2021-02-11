集團中期收入按年升32.5%至5.54億元，增加主因是中期的在校學生人數及平均學費上升及額外業務，即四川新概念集團產生的收入以及集團更加專注為學生提供其他職業教育培訓服務所致。

中期毛利率按年升1.2個百分點至50%，增加主要因在校學生人數及平均學費上升以及多項成本控制措施。在校學生人數為6240.4萬人，按年升76.8%。

集團中期的營業成本增29.4%至2.771億元，銷售開支亦增46.9%至630萬元，期內資本開支增加26.5%至約3.357億元。

中匯集團於早市升1.14%，報8.85元。

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