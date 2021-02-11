，英文名稱剛由由「Perfect Shape Medical Limited」更改為「Perfect Medical Health Management Limited」。

此外，集團又披露，主席、行政總裁兼執行董事歐陽江除了於今年1月15日至22日增持511.2萬股外，在4月16至19日再於公開市場以平均價6.24元增持203.2萬股，代價為1267.7萬元。歐陽江在增持後，持股由71.6%，升至71.77%。集團指，歐陽江對公司的未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持其於公司的股權。

必瘦站去年11月底公布有關首間專科痛症醫療暨醫學美容服務中心，並採用「醫療+美容」運營模式下首六十營業日。集團昨日公布上述期間的該「醫療+美容」中心的合同銷售達至4480萬元，成為集團全球最高銷售分店，該店之每名顧客平均消費對比香港其他分店大幅增加23.1%。

集團又指，將於今年七月起起複製此「醫療+美容」的成功運營模式至集團香港所有服務中心。除此之外，亦積極探討複製「醫療+美容」運營模式至中國內地、澳洲及新加坡的可行性。除透過集團自行拓展外，本集團也會在香港、澳洲、新加坡及中國內地市場物色相關醫療併購機會。

而事隔一日，集團即於今日再公布於今年7月在廣州核心地段開設首間採用「醫療+美容」運營模式的旗艦服務中心，其總服務面積達11,982平方呎。

股份今日早市再升5.01%，報6.92元，曾高見7.21元，成交額3561.7萬元。

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