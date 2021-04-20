中國動向：第四季Kappa零售流水增逾60% 同店銷售高單位數增長
文章日期：2021年4月20日 12:20
中國動向（3818）公布，截至3月底止，第四季旗下團Kappa品牌店舖（不含Kappa童裝業務）於整個平台之零售流水按年錄得60%–70%中段增長。其中，線下業務錄得70%–80%低段增長，電商業務錄得30%–40%高段增長。
全年累計整個平台之累計零售流水按年錄得10%–20%中段增長。其中，線下業務錄得10%–20%低段增長，電商業務錄得30%–40%低段增長。
同店銷售方面，Kappa品牌店舖（不含Kappa童裝業務）計算，2020/21財年第四季度，整個平台之同店銷售按年錄得高單位數增長。其中，線下業務錄得中單位數增長，電商業務錄得30%–40%高段增長。
全年計，整個平台之同店銷售按年錄得10%–20%中段增長。其中，線下業務錄得中低單位數下降，電商業務錄得30%–40%低段增長。
3月底止Kappa品牌店舖數量為1,170間（不含Kappa童裝業務），按年淨增加41間。公司指，將繼續加大關閉低效店舖的力度。
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