全年累計整個平台之累計零售流水按年錄得10%–20%中段增長。其中，線下業務錄得10%–20%低段增長，電商業務錄得30%–40%低段增長。

同店銷售方面，Kappa品牌店舖（不含Kappa童裝業務）計算，2020/21財年第四季度，整個平台之同店銷售按年錄得高單位數增長。其中，線下業務錄得中單位數增長，電商業務錄得30%–40%高段增長。

全年計，整個平台之同店銷售按年錄得10%–20%中段增長。其中，線下業務錄得中低單位數下降，電商業務錄得30%–40%低段增長。

3月底止Kappa品牌店舖數量為1,170間（不含Kappa童裝業務），按年淨增加41間。公司指，將繼續加大關閉低效店舖的力度。

其他報道

恒指半日跌0.42點 創科創新高 美團倒升 阿里再陷反壟斷跌2%

孟晚舟申請法庭將引渡程序擱置到8月 以檢閱匯豐剛發布的文件

一個月HIBOR跌穿0.1% 見近11年低

滬深三大指數半日高收 創板指升穿2900點

摩通斥372億支持歐洲超級聯賽 球會App直播賽事成收入來源

華為據報將推出3款新型折疊屏手機 定價或更低

IBM季度收入11季以來首次增長

特首：香港最壞時間看來已過 今年經濟增長3至5% 低過財政司預測

渣打擬在大灣區增加1000員工 冀在未來4至5年將大灣區收入增2倍

4月內地LPR 連續12個月保持不變

安信信貸傳由中資中旅金控全購

三大指數低開 滬指低開0.3%

恒指低開143點 美團跌0.21% 壹傳媒升14.84% 李寧創上市新高

港股ADR跌179點 美團集資 ADR跌2.9%

馬斯克：德州致命車禍Model S 無啟用自動輔助駕駛功能

美團配售價格為273.8元 近上限定價

科技股向下 標指創近四周最大跌幅 道指跌123點