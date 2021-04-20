恒指半日跌0.42點 創科創新高 美團倒升 阿里再陷反壟斷跌2%
文章日期：2021年4月20日 12:10
美股向下，恒指今早低開143點，曾跌最多220點，其後倒升最多33點，高低波幅254點。恒指半日跌0.42點，報29105點，成交金額1321億元；國指跌11點或0.1%，報11081點。恒生科技指數收報8318點，跌0.33%。
恒指於10天線(28820.78點)及50天線(29197.9點)爭持。
藍籌32隻升，22隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）創上市新高，見143元，收報142.5元，升2.67%，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；蒙牛（2319）跌2.5%，收報44.8元，是跌幅最大的藍籌。
阿里巴巴（9988）跌2.16%，收報227元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。昨晚五礦發展公告，指近日收到國家市場監管總局的反壟斷調查立案通知書，因公司與阿里巴巴設立合營企業五礦電商的交易涉嫌構成違法實施經營者集中。2015年11月，阿里創投增資入股五礦發展全資子公司五礦電商，增資後阿里創投持股44%；2019年12月，阿里創投將其持有的五礦電商44%股權轉讓給易大宗（北京） 供應鏈管理有限公司。
長和（0001）創52周高，見65.4元，收報65.2元，升1.09%。
恒生科技指數成份股13隻升，18隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報77.25元，升3.21%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報48.05元，跌3.9%。
北水南下合計淨流入1.75億元，較上日減少96.58%，連續第3日流入，累計流入103.26億元。南水北上合計淨流出5.57億元人民幣，終止連續2日流入
焦點股美團（3960）落實配股及發可轉債，收報291.2元，升0.69%。
ASM PACIFIC（0522）公布業績。收報102元，跌1.07%。
越秀地產（0123）建議股份5合1 每手股數削半。半日收報1.86元，跌1.58%。
壹傳媒（0282）就出售台灣蘋果日報及物業等簽訂諒解備忘錄。收報0.196元，升7.69%。
世茂服務（0873）5億人幣收購深圳物管公司。平上市高位21元，收報20.95元，升0.72%。
李運強餽贈10%理文化工（0746）股權予次子母親衛少琦。半日收報4.24元，升0.71%。
中國鐵塔（0788）：首季純利增16.7%。收報1.14元，跌3.39%。
李寧（2331）首季零售流水錄得80%至90%高段增長。創上市新高，見64.95元，收報63元，升3.7%。
破頂股表現
醫療醫藥相關股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見8.98元，收報8.57元，升1.06%；國藥控股（1099）創52周高，見24.25元，收報23.75元，跌1.45%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.98元，收報16.86元，升1.69%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.55元，收報1.5元，升0.67%。
其他破頂股包括，聯眾（6899）創52周高，見1.08元，收報1.02元，升7.37%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.86元，收報2.85元，升0.35%。
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