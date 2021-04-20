美股向下，恒指今早低開143點，曾跌最多220點，其後倒升最多33點，高低波幅254點。恒指半日跌0.42點，報29105點，成交金額1321億元；國指跌11點或0.1%，報11081點。恒生科技指數收報8318點，跌0.33%。