一個月HIBOR跌穿0.1% 見近11年低
文章日期：2021年4月20日 11:44
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR跌0.61點子至0.09679%，是2010年5月4日後最低，當日報0.09%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.04點子至0.03595%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04929%；2星期HIBOR無升跌報0.06339%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.16點子至0.19%；6個月期HIBOR升0.04點子至0.33232%；12個月期HIBOR跌0.16點子至0.47804%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.11588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0191%，利差是2021年1月20日後最低，當日差距為-0.0192%。
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