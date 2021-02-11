IBM季度收入11季以來首次增長
文章日期：2021年4月20日 10:33
IBM公布，雲服務需求推動下，第一季收入增長1%至177億美元，是11個季度以來首次錄得增長，並且高過市場預期的173億美元收入。經調整每股盈利為1.77美元，高過預期的1.65美元。毛利率為47.3%，略高於預期的47.2%。IBM預計將錄得全年收入增長。
IBM指，五個業務部門中有三個錄得收入增長，其中Cloud and Cognitive Software的收入按年升3.8%。硬體和作業系統軟件業務所在的Global Business Services和Systems部門收入分別按年升2.4%和4.3%。
行政總裁Arvind Krishna表示，「越來越多的客戶使用我們的混合雲平台」，加之軟件和諮詢業務成長，幫助公司「在今年取得良好開局」。期內，IBM允許客戶將數據存儲在私人服務器和多個公共雲上，包括競爭對手亞馬遜和微軟的雲上。一季度雲服務總收入增長21%，達65億美元。
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