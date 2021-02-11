IBM指，五個業務部門中有三個錄得收入增長，其中Cloud and Cognitive Software的收入按年升3.8%。硬體和作業系統軟件業務所在的Global Business Services和Systems部門收入分別按年升2.4%和4.3%。

行政總裁Arvind Krishna表示，「越來越多的客戶使用我們的混合雲平台」，加之軟件和諮詢業務成長，幫助公司「在今年取得良好開局」。期內，IBM允許客戶將數據存儲在私人服務器和多個公共雲上，包括競爭對手亞馬遜和微軟的雲上。一季度雲服務總收入增長21%，達65億美元。

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