渣打擬在大灣區增加1000員工 冀在未來4至5年將大灣區收入增2倍
文章日期：2021年4月20日 10:05
渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟接受《彭博》訪問時指，未來三年渣打計劃在大灣區增加約1000名員工。
他又指，渣打目標未來四到五年內將大灣區收入提高200%。渣打銀行將投資4000萬美元(約3.12萬美元)，在廣州國際商務中心打造該行新的大灣區中心。林遠棟表示，首批員工計畫7月份入駐；到2023年將有逾1600名員工，其中部分是由內部調動而來。
林遠棟指出，渣打將招聘一系列職位，除了擴大零售、企業和機構銀行業務，財富管理是該行的另一個重點領域。他又表示，該行目前在大灣區擁有約90個分支網點，其中約20個在內地城市；該行正在評估擴大分支網絡的潛在城市，東莞這樣的地方「絕對在考慮之列」。
林遠棟透露，電子商務是該行重點關注的另一領域，因為很多商品在廣東生產並發往世界各地。他說，內地許多公司都把香港作為連接買家和賣家的窗口，香港扮演著「超級連接器」的角色。
面對其他銀行陸續在大灣區擴張，渣打銀行在香港和中國的長期存在令其具有競爭優勢，但他預計人才方面將有激烈競爭。
其他報道
恒指低開143點 美團跌0.21% 壹傳媒升14.84% 李寧創上市新高