恒指低開143點 美團跌0.21% 壹傳媒升14.84% 李寧創上市新高
文章日期：2021年4月20日 09:26
恒指今早低開143點或0.5%，報28962點，成交金額563億元；國指今早低開78點或0.72%，報11014點。恒生科技指數開市報8272點，跌0.89%。
藍籌10隻升，29隻下跌，16隻無升跌。匯控（0005）升0.98%，報46.45元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；龍湖（0960）跌2.59%，報50.7元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.12%，報620元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。
恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報75.2元，升0.47%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報107.1元，跌2.72%。
美團（3960）公布，以先舊後新配售方式配股集資淨額約66億美元，及發行兩筆共29.83億美元的零息可換股債券，騰訊（0700）亦將認購4億美元，集資共99.83億美元。配售價格為273.80元，較上日收市289.20元折讓5.3%。開市報288.6元，跌0.21%。
ASM PACIFIC（0522）公布業績。開市報103.1元，無升跌。
越秀地產（0123）建議股份5合1 每手股數削半。開市報1.88元，跌0.52%。
壹傳媒（0282）就出售台灣蘋果日報及物業等簽訂諒解備忘錄。開市報0.209元，升14.84%。
世茂服務（0873）5億人幣收購深圳物管公司。開市報20.6元，跌0.96%。
李運強餽贈10%理文化工（0746）股權予次子母親衛少琦。開市報4.21元，無升跌。
中國鐵塔（0788）：首季純利增16.7%。開市報1.17元，跌0.85%。
李寧（2331）首季零售流水錄得80%至90%高段增長。創上市新高，見63元，開市報63元，升3.7%。