港股ADR跌179點 美團集資 ADR跌2.9%
文章日期：2021年4月20日 08:49
美股向下，港股ADR跌179點或0.63%，報28926點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.38%，折合報618.37元；阿里巴巴（9988）跌1.74%，折合報227.96元；美團（3690）跌2.91%，折合報280.79元；匯控（0005）升0.54%，折合報46.25元；建行（0939）跌0.80%，折合報6.5元。
道期現升0.19%，標期升0.15%，納期升0.16%。日股現跌1.76%，韓股現升0.11%，澳股現跌0.24%。
今日焦點股份可留意：
ASM PACIFIC（0522）公布業績。
美團（3960）公布，以先舊後新配售方式配股集資淨額約66億美元，及發行兩筆共29.83億美元的零息可換股債券，騰訊（0700）亦將認購4億美元，集資共99.83億美元。配售價格為273.80元，較上日收市289.20元折讓5.3%。
越秀地產（0123）建議股份5合1 每手股數削半。
壹傳媒（0282）就出售台灣蘋果日報及物業等簽訂諒解備忘錄。
世茂服務（0873）5億人幣收購深圳物管公司。
李運強餽贈10%理文化工（0746）股權予次子母親衛少琦。
中國鐵塔（0788）：首季純利增16.7%。
李寧（2331）首季零售流水錄得80%至90%高段增長。
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