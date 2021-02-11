Tesla一輛「無人」駕駛的汽車撞樹起火，車上兩人身亡，Tesla跌3.4%，消息拖累科技股向下，標指創近四周最大跌幅，曾跌最多0.84%，是2021年3月25日後最大跌幅。另一方面，投資者等待業績發布高峰期以及本周晚些時候將公佈的更多經濟數據。蘋果周二將舉行今年首場產品發布會。