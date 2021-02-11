科技股向下 標指創近四周最大跌幅 道指跌123點
文章日期：2021年4月20日 08:19
Tesla一輛「無人」駕駛的汽車撞樹起火，車上兩人身亡，Tesla跌3.4%，消息拖累科技股向下，標指創近四周最大跌幅，曾跌最多0.84%，是2021年3月25日後最大跌幅。另一方面，投資者等待業績發布高峰期以及本周晚些時候將公佈的更多經濟數據。蘋果周二將舉行今年首場產品發布會。
道瓊斯工業平均指數收跌123點，跌幅0.36%，報34077點。標普500指數收跌22點，跌幅0.54%，報4163點。納斯達克綜合指數收跌137點，或0.98%，報13914點。
波音跌1.62%，報244.15美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低26點，而高盛，升0.23%，報343.09元，貢獻道指5點。
科技股方面，蘋果收市報134.84元，升0.5%，谷歌母公司Alphabet收市報2289.76元，升0.3%，亞馬遜收市報3372.01元，跌0.8%，Facebook收市報302.24元，跌1.28%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.08%，報442點。德國DAX指數收跌0.6%，報15368點；法國CAC 40指數漲0.16%，報6296點；英國富時100指數收跌0.28%，報7000點。