保利協鑫：延公布業績與一涉值5.1億工程合約終止有關
文章日期：2021年4月19日 23:15
保利協鑫（3800）公布，就多次延期公布20年度業績方面，與審核委員會在4月9日收到核數師德勤‧關黃陳方會計師行的信函遇到一個問題，要求審核委員會參與解決有關。事涉附屬公司江蘇中能硅業科技於2019年9月訂立的工程、採購及建築合約的已付預付款5.1億元人民幣有關，有關款項已於2019年底止年度及2020年度中期業績列賬，並已於今年4月終止協議。集團正採取措施進行評估，及向核數師提供更多資料。
集團指，江蘇中能有關工程合約受到新冠肺炎疫情的影響，未能按合約的約定進行，因此已於去年10月討論終止合約，並於今年4月6日訂立有關工採建合約的終止協議，並已收到，不遲於今年10月應付的4.6億元人民幣商業票據，以退還江蘇中能。
由於有關事項需要更多時間解決，該集團目前無法確定及發佈2020年全年業績。該集團將繼續停牌。
集團同時首次披露2020年度未經審核的業績，期內大幅虧損62.54億元，按年轉盈為虧。收益按年跌24%至146.21億元，毛利按年跌21%至37.02億元。資產淨值為203.2億元，按年少24%。
不過集團強調，目前所載的未經審核財務資料尚未落實，集團仍在向核數師提供所需資料，因此仍有待於核數師完成審計後作出潛在調整及落實。