集團指，江蘇中能有關工程合約受到新冠肺炎疫情的影響，未能按合約的約定進行，因此已於去年10月討論終止合約，並於今年4月6日訂立有關工採建合約的終止協議，並已收到，不遲於今年10月應付的4.6億元人民幣商業票據，以退還江蘇中能。

由於有關事項需要更多時間解決，該集團目前無法確定及發佈2020年全年業績。該集團將繼續停牌。

集團同時首次披露2020年度未經審核的業績，期內大幅虧損62.54億元，按年轉盈為虧。收益按年跌24%至146.21億元，毛利按年跌21%至37.02億元。資產淨值為203.2億元，按年少24%。

不過集團強調，目前所載的未經審核財務資料尚未落實，集團仍在向核數師提供所需資料，因此仍有待於核數師完成審計後作出潛在調整及落實。