英國數碼化、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，在認真考慮了建議中的ARM收購案後，「我以國家安全為由，發出干預通知」，英國獨立的競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority）將搜集資料，並就這宗交易的潛在影響在7月底前提交報告，助政府作出進一步的決定。

ARM的總部位於英國劍橋，它雖不生產晶片，卻創建了一套晶片架構，讓業界以此為基礎設計晶片，高通、蘋果、三星電子等也是其主要客戶。當軟銀於2016年收購ARM時，由於軟銀與半導體廠商不存在競爭關係，因此收購並未引起業界的憂慮，但輝達卻與ARM的客戶構成競爭，且半導體技術近年變得愈來愈敏感，成為主要經濟體的重點發展項目。