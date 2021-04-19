按越秀地產今日收市價每股1.89元計，倘若上述變動完成，每手越秀巿場價值將為9450元。

零碎合併股份將不予處理，亦不會配發予股東。然而董事會決定，待股份合併生效後，將向於股份合併生效日名列股東名冊的各有關股東，支付一筆相等於每股合併股份於的收市價乘以該股東原可應得合併股份分數相同的分數金額。

公司已委聘越秀證券，於6月25日至7月16日期間，為有意購買合併股份碎股以將手持合併股份碎股湊成完整買賣單位，或有意將其所持合併股份碎股出售的股東提供對盤服務。

董事會解釋，股份合併將對股份買賣價格作出相應的向上調整及增加每手買賣單位的交易價值，從而對更廣泛的機構及專業投資者而言更具吸引力，長遠提升股東基礎及增加股份價值。公司又指，新的每手買賣單位將會盡量減少碎股的產生以及碎股對股東的影響。而隨著合併股份買賣價格提高，更改每手買賣單位將會令公眾投資者買賣每手合併股份的整體交易成本及手續費達致合理水平，並將提高合併股份的流動性。

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