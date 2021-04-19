資料顯示，案件原告為鄭少輝，4名被告包括Swenson Global Opportunities Funds、軒塍資產管理、軒塍負責人員（RO）陳世榮及另一名相關人士冼健航。

資料顯示，鄭少輝在認購基金時，根據反洗錢措施申報其投資資金來源是來自他個人的收入及投資所得，並表示他是資金的實質擁有人。早前被告在聆訊前，要求鄭少輝投入1800萬美元保證金於法庭戶口，鄭少輝在其後提交法庭的文件中，改稱其背後投資者包括奧園大股東兼主席郭梓文家族旗下Joy Pacific Group 及一名內地譯音人士Li Huiquang（李惠強）。

資料顯示，鄭少輝為內房奧園健康財務總監，於2020年4月才獲委任，在2007年至2020年4月則一直任職於中國奧園，除擔任財務相關職位，亦是中國奧園國際投資集團副總裁等。

另對於鄭少輝指控，他用於認購螞蟻的資金被用於購買舊股，據消息指，鄭少輝於上年11月3日曾給出指示予Swenson Global要求全額投資螞蟻IPO，次日Swenson Global回覆可從保盛認購舊股，由於被告指示不作認購，所以Swenson Global從未進行相關交易。同時基金合約設有6個月鎖定期(Lock-up)，所以資金才被鎖定。

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