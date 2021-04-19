今年2月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升29.5%及16.5%，商品整體出口價格及進口價格分別上升0.7%及0.8%。

今年2月與去年2月比較，輸往印度（39.2%）、美國（36.4%）、日本（35.2%）、中國內地（內地）（30.0%）及台灣（23.9%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往印度（1.8%）、內地（1.6%）及台灣（1.2%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往日本（-0.2%）及美國（-1.2%）的整體出口價格則下跌。

2月份來自內地（34.7%）、新加坡（21.6%）、台灣（19.9%）及韓國（15.4%）的進口貨量按年錄得雙位數字升幅。另一方面，來自日本的進口貨量則下跌8.9%。與此同時，來自台灣（5.2%）、韓國（3.3%）、日本（0.4%）及新加坡（0.1%）的進口價格上升。來自內地的進口價格則下跌0.6%。

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